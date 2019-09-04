  1. Пятый канал
  4. Представитель Бузовой объяснил ситуацию с долгами ее отца

Представитель Бузовой объяснил ситуацию с долгами ее отца

, 17:01 84

Ранее появилась информация, что на Игоря Бузова заведено около десятка административных дел из-за долгов налоговой службе.

Фото : Instagram @ibuzov

Тема:
Ольга Бузова 587

Директор Ольги Бузовой прояснил ситуацию с долгами отца певицы. Ранее появилась информация, что Игорь Бузов с 2015 года задолжал налоговой службе около 33 тысяч рублей и на него заведено с десяток административных дел.

По словам Антона Богословского, историю выдумала желтая пресса ради пиара, никакой давней задолженности у родителя артистки нет. А если бы была, налоговая могла бы без проблем списать неуплаченную сумму с банковского счета Игоря Дмитриевича.

«У него есть недавно полученный счет на оплату налогов, который будет обязательно оплачен. Насколько я знаю, в соответствии с нашим законодательством это можно сделать до конца года», — цитирует представителя Ольги Бузовой Teleprogramma.pro.

Тем временем, как пишет интернет-издание, в аккаунте певицы и телеведущей в Instagram хейтеры уже обрушили на Бузову упреки в нежелании помочь отцу решить финансовые проблемы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в ограблении квартиры матери Ольги Бузовой. В прошлом году хозяйка лишилась имущества на более чем шесть миллионов рублей.

Тема:
Ольга Бузова 587
3 сент
Дмитрий Тарасов объявил о второй беременности жены
1 сент
Видео: Ольга Бузова ночью на трассе устроила пляски в оранжевом топе
1 сент
Фанаты ожесточенно обсуждают новый лук Бузовой, в котором она пришла в ресторан
29 авг
«Бабушкины трусы»: Ольгу Бузову подняли на смех подписчики
29 авг
Безработный белорус обокрал квартиру матери Ольги Бузовой на шесть миллионов
29 авг
Пригожин объяснил, чем отличаются «настоящие звезды» от Волочковой и Бузовой
28 авг
Пользователи заподозрили Анну Бузову в подражании сестре
28 авг
Бузову предложили привлечь к пропаганде безопасности на дорогах России
28 авг
«Покорная, страстная, нежная»: Поклонники не поняли загадочных образов Бузовой
27 авг
«Купите ей юбочку!» Подписчики не поняли концертного наряда Бузовой — фото

Читайте также

+19° Днём +20°
Ночью +11°
66.50
-0.41 73.06
-0.14
Гороскоп на 4 сентября: Раки, освободите мозги!

Последние новости

17:38
Денис Лебедев считает, что в бою с Емельяненко у Кокляева есть шанс!
17:24
«Чуть не проспала»: Самбурская выложила в сеть новую серию пародии «яжемать»
17:10
Пассажирский поезд протаранил легковушку в Ленобласти, есть жертвы
17:01
Представитель Бузовой объяснил ситуацию с долгами ее отца
16:47
Правительство Украины согласилось уволить Кличко с поста мэра Киева
16:41
«Только усугубляю!» 34-летняя Варнава рассказала о проблемах со здоровьем

Сейчас читают

Видео: с модели на подиуме слетел бюстгальтер — ее реакции можно позавидовать
Да будет бой! Александр Емельяненко сразится с Михаилом Кокляевым
«Перфект для 28 лет»: Поклонники Пугачевой обсуждают фото помолодевшей певицы

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги