Представитель Бузовой объяснил ситуацию с долгами ее отца

Директор Ольги Бузовой прояснил ситуацию с долгами отца певицы. Ранее появилась информация, что Игорь Бузов с 2015 года задолжал налоговой службе около 33 тысяч рублей и на него заведено с десяток административных дел.

По словам Антона Богословского, историю выдумала желтая пресса ради пиара, никакой давней задолженности у родителя артистки нет. А если бы была, налоговая могла бы без проблем списать неуплаченную сумму с банковского счета Игоря Дмитриевича.

«У него есть недавно полученный счет на оплату налогов, который будет обязательно оплачен. Насколько я знаю, в соответствии с нашим законодательством это можно сделать до конца года», — цитирует представителя Ольги Бузовой Teleprogramma.pro.

Тем временем, как пишет интернет-издание, в аккаунте певицы и телеведущей в Instagram хейтеры уже обрушили на Бузову упреки в нежелании помочь отцу решить финансовые проблемы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в ограблении квартиры матери Ольги Бузовой. В прошлом году хозяйка лишилась имущества на более чем шесть миллионов рублей.