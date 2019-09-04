Правительство Украины согласилось уволить Кличко с поста мэра Киева

Правительство Украины порекомендовало Владимиру Зеленскому уволить Виталия Кличко с поста главы администрации Киева. Об этом в среду, 4 сентября, заявил глава кабинета министров Алексей Горчарук.

«Мы обратились в Офис президента относительно увольнения Кличко», — цитирует Гончарука ТАСС.

Окончательное решение по этому вопросу должен принять глава государства. Ранее сам Зеленский обратился к правительству с просьбой внести представление об увольнении Кличко.

Между тем на странице Кличко в Facebook анонсирован брифинг, который должен был начаться в 16:15.

facebook @ Vitaliy.Klychko