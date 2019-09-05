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  4. Путин на встрече с премьер-министром Малайзии отметил отношения приоритетного партнерства

Путин на встрече с премьер-министром Малайзии отметил отношения приоритетного партнерства

, 10:17 Эфирная новость 25

В рамках Восточного экономического форума президент России встретился с Махатхиром Мохамадом.

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Фото, видео : ТАСС/Климентьев Михаил

Тема:
ВЭФ-2019 89

Рабочий день Владимира Путина начался с настоящего марафона двусторонних встреч -первая с премьером Малайзии. Махатхир Мохамад — патриарх азиатской политики. Ему 94. Пост главы кабмина с перерывами он занимает больше двадцати лет, Владимир Путин тепло приветствует гостя.

За долгие годы карьеры премьер Малайзии курировал в своей стране и образование, и торговлю, и промышленность, и финансы, поэтому как никто понимает важность экономического сотрудничества. За год товарооборот увеличился на треть, достигнув почти трех миллиардов долларов. Но это точно не предел, учитывая в каких областях будет развиваться сотрудничество

Помимо этой встречи президент РФ на полях Восточного экономического форума провел ряд важных переговоров с иностранными коллегами. Какие темы затронули? Роман Ишмухаметов передает из Владивостока.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что премьер Малайзии не исключил переговоры с Путиным по крушению MH17.

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