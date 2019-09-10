Анастасия Заворотнюк впервые появилась в Instagram после слухов о болезни

Поклонники Анастасии Заворотнюк уже несколько недель обсуждают возможные проблемы со здоровьем любимой актрисы. По слухам, у звезды сериала «Моя прекрасная няня» обнаружили рак мозга. Сама артистка эту информацию никак не комментирует и первую публикацию в Instagram, сделанную после появления тревожных предположений, посвятила совершенно другой теме.

Гороскоп на 10 сентября: расправьте крылья, Близнецы!

Instagram @a_zavorotnyuk

В социальной сети Анастасия опубликовала кадр из принесшего ей популярность сериала, в котором ее героиня сидит в игрушечном автомобиле. Заворотнюк предложила поклонникам описать няню Вику тремя эмодзи. Примечательно, что в комментариях подписчики по большей части тактично обходят стороной тему возможной болезни своего кумира.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что журналистам удалось связаться с Анастасией Заворотнюк — на вопросы прессы о своем самочувствии актриса не ответила. Однако теперь звезда намерена обсудить эту тему на телевидении.