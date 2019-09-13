«Ничего себе!» Дибров шокирован новостью о состоянии Заворотнюк

Друг семьи Анастасии Заворотнюк телеведущий Дмитрий Дибров заявил в беседе РИА Новости, что не знал о предполагаемой госпитализации артистки и не знает, в каком состоянии она находится сейчас.

«А что с Настюшей? Я же ничего не знаю. Я сейчас жене это сказал. Ничего себе», — отреагировал на новость Дибров.

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Журналист добавил, что Анастасия Заворотнюк действительно является любимой подругой его семьи.

Ранее Заворотнюк прокомментировала сообщения о госпитализации. По предварительной информации, знаменитость сейчас находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации столичной клиники. В беседе с концертным директором Стасом Христовым звезда сериала «Моя прекрасная няня» заявила, что все слухи о ее здоровье — «бред». Однако недавно в СМИ прошло сообщение со ссылкой на коллег, что Петр Чернышев покидает ледовое шоу "Руслан и Людмила". Причиной якобы является ухудшение здоровья супруги.