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Снежно, мокро, ветрено: какая погода ждет россиян от Якутии до Петербурга

, 9:15 Эфирная новость 93

Очевидцам удалось снять нетипичное для Северной столицы явление — смерч пронесся над акваторией Финского залива.

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Фото, видео: dpa/picture-alliance, 5-tv.ru

Тема:
Погода 4001

Сразу в нескольких регионах России готовятся к ощутимому похолоданию.

В Якутии уже выпал снег. Началось все с града в двух районах, потом пошел снег с дождем и, наконец, появились настоящие сугробы. Водителей призывают быть осторожнее на дорогах.

А в Петербурге объявили штормовое предупреждение. Экстренно закрыли затворы дамбы, чтобы избежать наводнения. И такая ситуация с погодой сохранится как минимум до середины понедельника. Синоптики подсчитали, что в общей сложности в ближайшие сутки на Северную столицу выпадет около трети месячной нормы осадков.

А в акватории Финского залива очевидцам удалось снять редкое для этих широт явление. Над водой пронесся смерч. На кадрах видно, как образуется воронка и поднимается на десятки метров в небо.

А в Москве, как и в Сибири, готовятся к первому снегу. Метеорологи обещают его уже к концу следующей недели. Впрочем, в последней декаде сентября жители столицы смогут рассчитывать на бабье лето.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что москвичей ожидают заморозки и «барическая пила».

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