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  4. Стресс для метеозависимых: Москвичей ожидают заморозки и «барическая пила»

Стресс для метеозависимых: Москвичей ожидают заморозки и «барическая пила»

, 13:50 Видео 156

Согласно прогнозу синоптиков, уже на следующей неделе в столице ожидается похолодание и резкие перепады давления.

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Фото, видео: ТАСС / Марина Лысцева, Валерий Шарифулин

Тема:
Погода 3998

Не успели жители столичных регионов погреться на солнышке, как метеорологи обещают резкое понижение температуры. Согласно прогнозу синоптиков, уже в понедельник, 16 сентября, в Москве столбик термометра упадет до 15 градусов тепла, а к пятнице в ночные часы температура приблизится к нулевой отметке, местами ожидается даже до минус двух градусов.

Таким образом, общий температурный фон будет соответствовать климатической норме на 15 октября, что ниже средней температуры сентября на пять градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

Однако неожиданное похолодание — это не единственный сюрприз, который погода подготовила для москвичей. Согласно оценкам специалистов, жителей столицы ожидает приход «барической пилы» — резких колебаний атмосферного давления. Изменение погодны условий негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Россию надвигаются первые серьезные заморозки.

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