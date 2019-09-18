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Репортаж: как в Сирии приводят в порядок боевые машины после сражений с террористами

, 9:43 Эфирная новость 62

Сейчас в Идлибе собралось до сорока тысяч непримиримых радикалов из различных группировок, постоянно нарушающих режим перемирия.

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Фото, видео: ТАСС/Шарифулин Валерий, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4325

В Сирии приводят в порядок тяжелые машины. Боевая элита легендарного генерала Сухела восстанавливает технику после боев.

Их бросают на самые сложные направления и они умудряются обходиться без серьезных потерь. Хотя последняя машина погибла всего полтора месяца назад в бою за небольшой поселок Абу Райда. А вот освобождение городов Тамани и Хан-Шейхуна, известного опорного пункта запрещенной в России Джабхат-Ан-Нусры* прошло гладко.

Полковник Дуния начал воевать одним из первых. И говорит, что будет из тех, кто эту войну закончит. В то время как большая часть Сирии уже привыкает к миру, его будни самые сложные боевые операции. Последнюю закончил всего за двое суток, откинув боевиков на 25 километров вглубь их территории, чтобы они не могли обстреливать освобожденный Хан-Шейхун. Более того — это безопасность и наших военных.

О буднях знаменитых сирийских тигров Семён Еремин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обнаружено тайное убежище «Белых касок», где снимались фейки о химатаках.

* — запрещена в России

Тема:
Война в Сирии 4325
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