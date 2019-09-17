Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская не верит в искренность помыслов второй бывшей супруги артиста Татьяны Власовой. На днях 83-летний Армен Борисович объявил о воссоединении с женщиной, с которой прожил вместе 48 лет.

«Думаю, за этим стоит финансовый интерес, какой-то расчет», — заявила Цымбалюк-Романовская в интервью KP.RU.

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Она недоумевает, что мешало Власовой быть рядом с мужем, а не в Америке, на протяжении 20 лет или хотя бы два последних года, когда он остался один. Виталина вообще сомневается в способности Власовой ухаживать за престарелым мужем.

«Татьяна Сергеевна и раньше ничего не делала. Как говорил Армен Борисович, она всю жизнь на нем паразитировала. Да и физически ей уже тяжело, она ненамного моложе бывшего мужа», — заявила третья супруга Джигарханяна.

Как ранее сообщал 5-tv.ru в августе народный артист СССР Армен Джигарханян попал в реанимацию, где пробыл около недели. После выписки артист собирался вернуться в театр, худруком которого является.