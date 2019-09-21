Украинская оппозиция требует снять неприкосновенность с Зеленского

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» начала собирать подписи за внесение изменений в Конституцию, отменяющих неприкосновенность президента страны и судей. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

«Это позволит нам всем уравнять государственных чиновников перед законом», — цитирует пресс-служба слова депутата Верховной рады Ильи Кивы.

Для рассмотрения предложения в парламенте законодательством, оппозиции необходимо собрать 150 подписей.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 3 сентября Верховная рада приняла закон о внесении изменений в Конституцию Украины, отменяющих с 1 января 2020 года неприкосновенность народных депутатов. Владимир Зеленский подписал документ 11 сентября. Судьи и президент страны по-прежнему пользуются иммунитетом.