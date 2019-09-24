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  4. Трамп и президент Польши считают «Северный поток — 2» угрозой для Европы

Трамп и президент Польши считают «Северный поток — 2» угрозой для Европы

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В Белом доме рассказали о планах помешать строительству газопровода.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Shawn Thew, White House, Stefan Sauer

Тема:
Северный поток — 2 155

В Белом доме сообщили о встрече американского и польского президентов Дональда Трампа и Анджея Дуда, на которой они поговорили о том, что строительство газопровода «Северный поток — 2» может нанести серьезный урон экономике Европы.

«Оба президента признали, что газопровод „Северный поток-2“ является угрозой энергетической безопасности Европы, и обсудили, как лучше остановить этот проект», — доложили в ведомстве.

Российская сторона поспешила прокомментировать заявление Белого дома по поводу строительства «Северного потока-2». Владимир Джабаров — первый заместитель руководителя комитета Совета Федерации по международным делам — заявил, что США и Польша не смогут воспрепятствовать запуску проекта, пишет RT.

«Воспрепятствовать проекту они не смогут, однако будут пытаться притормозить строительство. Но я думаю, что Западная Европа с этим не смирится. Особенно Германия, которая заинтересована в российском газе», — утверждает Джабаров.

«Северный поток-2» представляет собой прокладку двух ниток газопровода по дну Балтийского моря от территории РФ до Германии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пушков назвал «ерундой» слова Зеленского об угрозе «Северного потока-2».

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