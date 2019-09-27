«Купишь бриллиант?» Бузова на концерте попросила у юного фаната драгоценности

Ольга Бузова недавно выступила в Благовещенске и пообщалась со своими поклонниками. Во время концерта на сцену поднялся маленький фанат певицы — мальчик лет пяти по имени Семен. Он вручил любимой артистке белого плюшевого медведя.

Знаменитость поблагодарила малыша за подарок и уделила ему несколько минут. Бузова спросила у мальчика, кто она такая. На что ребенок ответил коротко «да».

Тогда Ольга решила воспользоваться случаем и спросила в шутку, купит ли он ей бриллианты. На что мальчик тоже ответил утвердительно, чем вызвал бурную реакцию артистки и зрителей. После этого знаменитость обняла и поцеловала маленького поклонника под громкие аплодисменты фанатов.

Ранее 5-tv.ru сообщал Бузова попыталась сесть на шпагат в юбке, но упала. Звезда опубликовала видео, на котором пытается ритмично двигаться под музыку, однако получается не всегда удачно.