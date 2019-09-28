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Футболиста Дмитрия Тарасова раскритиковали за «женские» джинсы

, 8:01 Фото 29

Наряд бывшего мужа Ольги Бузовой вызвал у подписчиков массу вопросов.

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Фото, видео: Instagram @tarasov23

Тема:
Ольга Бузова 615

Футболист Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram выложил совместное фото с супругой Анастасией Костенко в одном из ресторанов. Бывший муж Ольги Бузовой надел на себя пиджак, водолазку и джинсы, рваные на коленях.

«Пригласил свою любимую на романтический ужин после ее учебы», — написал Дмитрий Тарасов.

Instagram @tarasov23

Подписчики спортсмена раскритиковали его за подобный прикид, отметив, что человеку, который выпускает собственную линейку одежды, так выглядеть не подобает. Именно «женские» джинсы вызвали у пользователей массу вопросов.

«Зачем ты надел женские джинсы?»

«Вам такие джинсы не идут»

«Еще колготки черные снизу надел»

«Под рваные джинсы одеты лосины? Холодно реально, однако», — пишут фанаты.

Сам Дмитрий Тарасов никак не отреагировал на замечания фолловеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беременная Костенко каждый день делает Тарасову массаж ног.

Тема:
Ольга Бузова 615
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