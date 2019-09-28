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«Подстава или смонтировано»: Наталья Бочкарева о видео задержания с кокаином

, 17:48 Эксклюзивное интервью 1 285

По информации правоохранительных органов, звезда сериала «Счастливы вместе» была задержана 28 сентября в российской столице с наркотическим веществом.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Anatoly Lomokhov, 5-tv.ru

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Наталья Бочкарева задержана с кокаином 7

Известная российская актриса, звезда сериала «Счастливы вместе» прокомментировала в интервью 5-tv.ru видеозапись, на которой зафиксировано ее задержание с кокаином. По данным полиции, это произошло в Москве 28 сентября.

«Интересно, я не видела никакого видео, и вы мне сейчас об этом сказали. Я обязательно его посмотрю, и мне даже самой интересно, я ли там. Или это очередная подстава или смонтировано. Сейчас можно все сделать, поэтому я хочу посмотреть и никак не могу это прокомментировать», — сказала актриса.

Во время досмотра у Бочкаревой был найден пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 граммов, которое согласно исследованию содержит в своем составе наркотическое средство — кокаин.

В отношении актрисы Натальи Бочкаревой, которая получила общероссийскую известность благодаря роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», возбуждено дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса России.

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