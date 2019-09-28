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  4. Глава ФПБК призвал по всей строгости наказать актрису Бочкареву за наркотики

Глава ФПБК призвал по всей строгости наказать актрису Бочкареву за наркотики

, 19:00 Видео 7 758

Виталий Бородин не понимает, почему задержанную с кокаином звезду сериала «Счастливы вместе» отпустили под подписку о невыезде.

Фото: Instagram @natalia_bochkareva_official

Тема:
Наталья Бочкарева задержана с кокаином 8

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что озадачен из-за того, что задержанная с кокаином звезда сериала «Счастливы вместе» актриса Наталья Бочкарева была отпущена под подписку о невыезде.

5-tv.ru публиковал видео, на котором запечатлено задержание артистки в Москве 28 сентября. Сотрудники ДПС остановили ее Cadillac на улице Стромынка. Во время общения с инспекторами ДПС она нервничала. От прохождения медицинского освидетельствования отказалась.

Во время досмотра у актрисы был найден пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 граммов, которое согласно исследованию содержало в своем составе кокаин. При этом на записи видно, как Бочкарева называет свое имя и признается, что при себе имеет свернутую купюру и пакетик, где содержится запрещенное вещество. По данным правоохранительных органов, в отношении актрисы возбуждено дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса России.

Несмотря на опубликованное видео задержания и пресс-релиз представителей московской полиции, актриса все отрицает и грозится разобраться с теми, кто ее якобы оклеветал. Это удивило руководителя ФПБК Виталия Бородина, который заявил, что актриса должна быть наказана за содеянное.

«Артисты — образец для общества, на них равняются. А что мы видим? Актриса, пойманная с кокаином, врет всем, что ее оклеветали, грозит СМИ судами. Разве так подобает вести себя кумиру миллионов? Какое право она имеет шантажировать людей?» — возмутился Виталий Бородин.

Он также добавил, что «таким наглым врунам» не место на сцене и в кинематографе. Более того, он собирается обратиться в Театральное агентство, где работает актриса, с требованием ее уволить, и направить обращение руководству МВД России с просьбой привлечь актрису к ответственности по всей строгости.

«Почему Бочкареву отпустили под подписку о невыезде? Ведь по возбужденному в отношении нее уголовному делу ей грозит до трех лет лишения свободы! Едва ли бы ее так просто отпустили, будь она обычной гражданкой. Звездность ни в коем случае не может быть оправданием. Чувствуя себя безнаказанными, знаменитости продолжат употреблять наркотики, выходить на сцену в неадекватном состоянии и вести себя по-хамски. И какой это сигнал для общества? Что если ты богатый и знаменитый, то закон для тебя не писан», — заявил Бородин.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Наталья Бочкарева считает, что скандал раздут и на ней хотят заработать.

Тема:
Наталья Бочкарева задержана с кокаином 8
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