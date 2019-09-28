Глава ФПБК призвал по всей строгости наказать актрису Бочкареву за наркотики

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что озадачен из-за того, что задержанная с кокаином звезда сериала «Счастливы вместе» актриса Наталья Бочкарева была отпущена под подписку о невыезде.
5-tv.ru публиковал видео, на котором запечатлено задержание артистки в Москве 28 сентября. Сотрудники ДПС остановили ее Cadillac на улице Стромынка. Во время общения с инспекторами ДПС она нервничала. От прохождения медицинского освидетельствования отказалась.
Во время досмотра у актрисы был найден пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 граммов, которое согласно исследованию содержало в своем составе кокаин. При этом на записи видно, как Бочкарева называет свое имя и признается, что при себе имеет свернутую купюру и пакетик, где содержится запрещенное вещество. По данным правоохранительных органов, в отношении актрисы возбуждено дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса России.
Несмотря на опубликованное видео задержания и пресс-релиз представителей московской полиции, актриса все отрицает и грозится разобраться с теми, кто ее якобы оклеветал. Это удивило руководителя ФПБК Виталия Бородина, который заявил, что актриса должна быть наказана за содеянное.
Он также добавил, что «таким наглым врунам» не место на сцене и в кинематографе. Более того, он собирается обратиться в Театральное агентство, где работает актриса, с требованием ее уволить, и направить обращение руководству МВД России с просьбой привлечь актрису к ответственности по всей строгости.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Наталья Бочкарева считает, что скандал раздут и на ней хотят заработать.