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  4. Актриса Бочкарева после видео с кокаином заявила, что продолжение следует

Актриса Бочкарева после видео с кокаином заявила, что продолжение следует

, 23:38 1 025

По словам 39-летняя звезды «Счастливы вместе», она находится дома и у нее все хорошо.

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Фото, видео: Instagram @natalia_bochkareva_official, 5-tv.ru

Тема:
Наталья Бочкарева задержана с кокаином 9

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева, ставшая в субботу, 28 сентября, известной не только как актриса после публикации видео якобы ее задержания с кокаином в центре Москвы, обещает «продолжение» это скандальной истории.

39-летняя звезда заверила, что у нее все в порядке и она находится дома, а запись пока комментировать не будет.

«У меня все хорошо, я дома в субботний вечер. Сейчас появилось видео в сети, но я его комментировать не буду. Знаете, как передача „Скандалы. Интриги. Расследования“ — сначала был скандал, теперь интрига, дальше будет расследование. Я актриса сериальная, в одной серии не снимаюсь. Продолжение следует…» — приводит РИА Новости слова Бочкаревой.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Москве, 28 сентября на улице Стромынка сотрудники ДПС остановили Cadillac, которым управляла 39-летняя Наталья Бочкарева. Во время общения с инспекторами актриса заметно нервничала. От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась.

Во время досмотра у Бочкаревой был найден пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 граммов, которое согласно исследованию содержит в своем составе наркотическое средство — кокаин.

Наталья Бочкарева получила общероссийскую известность благодаря роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе».

Тема:
Наталья Бочкарева задержана с кокаином 9
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