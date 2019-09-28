Актриса Бочкарева после видео с кокаином заявила, что продолжение следует

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева, ставшая в субботу, 28 сентября, известной не только как актриса после публикации видео якобы ее задержания с кокаином в центре Москвы, обещает «продолжение» это скандальной истории.
39-летняя звезда заверила, что у нее все в порядке и она находится дома, а запись пока комментировать не будет.
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По информации пресс-службы ГУ МВД России по Москве, 28 сентября на улице Стромынка сотрудники ДПС остановили Cadillac, которым управляла 39-летняя Наталья Бочкарева. Во время общения с инспекторами актриса заметно нервничала. От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась.
Во время досмотра у Бочкаревой был найден пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 граммов, которое согласно исследованию содержит в своем составе наркотическое средство — кокаин.
Наталья Бочкарева получила общероссийскую известность благодаря роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе».