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«Бред какой- то»: Известный блогер открестился от романа с Ольгой Бузовой

, 13:43 208

По словам Вадима Манукяна, знакомые уже второй день обрывают его телефон в попытках узнать правду.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Тема:
Ольга Бузова 618

Блогер, член экспертного совета по развитию информационного общество при Госдуме РФ Вадим Манукян открестился от романа с Ольгой Бузовой. В интервью изданию «Дни.ру» общественный деятель сообщил, что знакомые уже второй день обрывают его телефон в попытках узнать правду.

«Все с одним и тем же вопросом. А это правда, что пишут, дескать, у меня роман с Бузовой? Я им говорю, что это бред какой-то и спрашиваю у них, откуда они взяли всю эту ересь. Оказывается, в последние пару дней весь интернет только и пестрит заголовками о романе Бузовой с блогером Манукяном», — недоумевает Вадим Манукян.

По словам блогера, ему пришлось поднять в сети все последние новости о поющей телеведущей. Ознакомившись с информацией, Вадим Манукян стал разуверять общественность и разместил на своих страницах в социальных сетях посты, в которых прояснил ситуацию.

«Оказывается ей и правда приписывают роман с моим однофамильцем, он тоже блогер. Написал у себя на всех страничках в соцсетях пост, чтобы не верили в это и уж точно не приписывали мне всю эту историю. Я, конечно же, желаю Ольге Бузовой счастья, пусть даже с Манукяном, главное, чтобы я к этой истории не имел никакого отношения», — отметил Вадим Манукян.

Буквально на днях Ольга Бузова спровоцировала очередной повод для сплетен — намекнула на роман с блогером Давидом Манукяном.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова опять позарилась на чужого ребенка.

Тема:
Ольга Бузова 618
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