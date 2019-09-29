«Бред какой- то»: Известный блогер открестился от романа с Ольгой Бузовой

Блогер, член экспертного совета по развитию информационного общество при Госдуме РФ Вадим Манукян открестился от романа с Ольгой Бузовой. В интервью изданию «Дни.ру» общественный деятель сообщил, что знакомые уже второй день обрывают его телефон в попытках узнать правду.
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По словам блогера, ему пришлось поднять в сети все последние новости о поющей телеведущей. Ознакомившись с информацией, Вадим Манукян стал разуверять общественность и разместил на своих страницах в социальных сетях посты, в которых прояснил ситуацию.
Буквально на днях Ольга Бузова спровоцировала очередной повод для сплетен — намекнула на роман с блогером Давидом Манукяном.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова опять позарилась на чужого ребенка.