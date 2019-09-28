  1. Пятый канал
  4. «Да рожай уже!»: Ольга Бузова опять позарилась на чужого ребенка — видео

«Да рожай уже!»: Ольга Бузова опять позарилась на чужого ребенка — видео

, 15:03 Видео 538

Отдыхая с друзьями на яхте, певица не отпускала от себя маленького мальчика, одетого в костюм тигренка.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 616

Поющая телеведущая Ольга Бузова, ранее неоднократно признававшаяся, что очень хочет детей, опять позарилась на чужого ребенка. В своем Instagram певица опубликовала видео, на котором она просит «завернуть с собой» маленького мальчика в костюме тигренка.

Певица сейчас гастролирует по стране и в пятницу, 27 сентября, выступила во Владивостоке. А в субботу у нее был выходной, который она весело провела в компании друзей на яхте. Там Ольга и познакомилась с маленьким Богданом. Судя по видео в сторис, певица все время не отпускала от себя малыша, постоянно тиская его.

«Заверните мне его, пожалуйста, с собой», — говорит Бузова на одном из роликов.

Instagram @buzova86

Поклонники певицы в восторге от трогательных кадров наперебой советуют ей срочно завести собственного ребенка.

«Какой сладкий тигренок!»

«Какие вы милые! Оля, кого бы первым хотела, сына или дочь?»

«Мимишка. Тебе идет быть мамой. Пора бы уже своих иметь».

«Дети чувствуют добрых людей».

«Оль, тебе очень идут дети. Рожай по скорее. Детки красивые будут».

«Да рожай уже для себя, дети это счастье, это смысл жизни, все остальное бутафория…»  — пишут в комментариях фанаты.

Однако, как обычно, нашлись среди подписчиков и те, кому очень хотелось подпортить настроение поп-звезде.

«Парень вырывается, Оля держит».

«Бедный малыш!».

«Дети тебе, Оля, не идут»

«Нормальные мужчины не особо хотят ее в роль своей жены и матери своих детей. Ей бы для начала найти подходящего мужчину», - пишут злопыхатели.

Ранее Бузова признавалась в соцсетях, что очень хочет дочку и грозилась забрать с собой девочку Соню — юную поклонницу, подарившую певице блокнотик.

5-tv.ru рассказывал также, каких страхов довелось натерпеться Бузовой во время съемок шоу «Форт Боярд».

Тема:
Ольга Бузова 616
28 сент
Футболиста Дмитрия Тарасова раскритиковали за «женские» джинсы
28 сент
«Родина моей мамочки»: Ольга Бузова поведала о Владивостоке
27 сент
«Купишь бриллиант?» Бузова на концерте попросила у юного фаната драгоценности
26 сент
Сыровар Денис Лебедев тайно проник на кастинг нового шоу Ольги Бузовой
26 сент
«Шальная императрица»: Бузова попыталась сесть на шпагат в юбке, но упала
25 сент
Видео: Ольга Бузова оконфузилась на концерте в Чите
24 сент
«Никаких эмоций»: мать Бузовой о «холостом» образе жизни певицы
24 сент
Копия? Ольга Бузова показала свое «превращение» в Дженнифер Лопес
24 сент
Видео: Спасатели из республики Коми сняли клип на песню Ольги Бузовой
24 сент
Беременная Костенко каждый день делает Тарасову массаж ног

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.42
0.13 70.32
-0.06
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 сентября по 6 октября

Последние новости

15:49
Актрису Наталью Бочкареву задержали в Москве с кокаином в трусах
15:33
Владимир Путин поедет на церемонию прощания с Жаком Шираком
15:21
В Дагестане подросток убил своего отца, сговорившись с друзьями
15:14
Рудольф Фурманов связал смерть Марка Захарова с днем рождения его друга Георгия Товстоногова
15:03
«Да рожай уже!»: Ольга Бузова опять позарилась на чужого ребенка — видео
14:50
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 сентября по 6 октября

Сейчас читают

Соседи рассказали о поведении режиссера Хейфеца накануне его нападения на врача
Театральный режиссер Леонид Хейфец с ножом напал на врача скорой
Ушел из жизни режиссер Марк Захаров

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев