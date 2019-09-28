Поющая телеведущая Ольга Бузова, ранее неоднократно признававшаяся, что очень хочет детей, опять позарилась на чужого ребенка. В своем Instagram певица опубликовала видео, на котором она просит «завернуть с собой» маленького мальчика в костюме тигренка.

Певица сейчас гастролирует по стране и в пятницу, 27 сентября, выступила во Владивостоке. А в субботу у нее был выходной, который она весело провела в компании друзей на яхте. Там Ольга и познакомилась с маленьким Богданом. Судя по видео в сторис, певица все время не отпускала от себя малыша, постоянно тиская его.

«Заверните мне его, пожалуйста, с собой», — говорит Бузова на одном из роликов.

Instagram @buzova86

Поклонники певицы в восторге от трогательных кадров наперебой советуют ей срочно завести собственного ребенка.

«Какой сладкий тигренок!»

«Какие вы милые! Оля, кого бы первым хотела, сына или дочь?»

«Мимишка. Тебе идет быть мамой. Пора бы уже своих иметь».

«Дети чувствуют добрых людей».

«Оль, тебе очень идут дети. Рожай по скорее. Детки красивые будут».

«Да рожай уже для себя, дети это счастье, это смысл жизни, все остальное бутафория…» — пишут в комментариях фанаты.

Однако, как обычно, нашлись среди подписчиков и те, кому очень хотелось подпортить настроение поп-звезде.

«Парень вырывается, Оля держит».

«Бедный малыш!».

«Дети тебе, Оля, не идут»

«Нормальные мужчины не особо хотят ее в роль своей жены и матери своих детей. Ей бы для начала найти подходящего мужчину», - пишут злопыхатели.

Ранее Бузова признавалась в соцсетях, что очень хочет дочку и грозилась забрать с собой девочку Соню — юную поклонницу, подарившую певице блокнотик.

5-tv.ru рассказывал также, каких страхов довелось натерпеться Бузовой во время съемок шоу «Форт Боярд».