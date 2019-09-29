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«Такая беда!»: Режиссер «Счастливы вместе» о задержании Бочкаревой с кокаином

, 18:43 Эксклюзивное интервью 250

Георгий Дронов не верит, что его бывшая подопечная могла попасть в такую скандальную историю.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Ekaterina Tsvetkova

Тема:
Наталья Бочкарева задержана с кокаином 11

Близкие и коллеги Натальи Бочкаревой, задержанной 28 сентября в Москве с наркотическими веществами, считают происходящее какой-то «подставой» или «черным пиаром». Режиссер культового российского ситкома «Счастливы вместе», в котором актриса сыграла главную роль — Георгий Дронов не верит, что с его бывшей подопечной могла приключиться подобная история.

«За последние 10 лет мы мало пересекались, но мне не верится, что с Натальей могла приключиться такая беда», — заявил режиссер.

Однако не все коллеги по цеху Натальи Бочкаревой уверены в ее невиновности. Так, Дана Борисова утверждает, что на кадрах нашумевшего видео предстала именно актриса. По словам телеведущей, ей понятно, почему задержанная артистка до сих пор не признает своей вины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актрису Наталью Бочкареву задержали в Москве с кокаином в трусах.

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