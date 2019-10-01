Из-за плохой погоды пробки в Петербурге достигли восьми баллов

Во вторник, 1 октября, Санкт-Петербург встал в восьмибалльных пробках. Таких заторов автомобилисты Северной столицы не наблюдали в утреннее время давно. Причиной затруднений специалисты называют плохую погоду. В соцсетях очевидцы рассказывают о большом количестве ДТП. 5-tv.ru

1 октября в Петербурге обещают ливни и штормовой ветер, синоптики предупредили об усилении юго-западного и западного ветра до 15-20 метров в секунду, местами его порывы будут до 24 метров в секунду. Из-за угрозы затопления с семи утра закрыта дамба в Кронштадте.

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