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  4. Из-за плохой погоды пробки в Петербурге достигли восьми баллов

Из-за плохой погоды пробки в Петербурге достигли восьми баллов

, 9:57 Видео 209

Пользователи в сети рассказывают о большом количестве аварий на дорогах города.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today, insatgram @zolotulya_bob

Тема:
Погода 4027

Во вторник, 1 октября, Санкт-Петербург встал в восьмибалльных пробках. Таких заторов автомобилисты Северной столицы не наблюдали в утреннее время давно. Причиной затруднений специалисты называют плохую погоду. В соцсетях очевидцы рассказывают о большом количестве ДТП. 5-tv.ru

1 октября в Петербурге обещают ливни и штормовой ветер, синоптики предупредили об усилении юго-западного и западного ветра до 15-20 метров в секунду, местами его порывы будут до 24 метров в секунду. Из-за угрозы затопления с семи утра закрыта дамба в Кронштадте.

Instagram @spb_dtp

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за шторма 1 октября в Северной столице закроют несколько парков и садов.  Спасатели рекомендовали местным жителям тказаться от парковки машин возле деревьев и рекламных конструкций.

Тема:
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