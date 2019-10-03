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Летчик-герой, посадивший самолет в кукурузном поле, посетил школу в Петербурге

, 3:21 Эфирная новость 20

Дамир Юсупов провел урок мужества «Герои нашего времени» для учеников школы в Северной столице.

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Фото, видео: ТАСС/Шарифулин Валерий, 5-tv.ru

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Летчик Дамир Юсупов, ставший знаменитым после героической посадки самолета в кукурузном поле, провел «Урок мужества» в одной из петербургских школ. Полторы тысячи человек прильнули к окнам и выстроились на ступенях здания, чтобы увидеть ставший уже легендарным экипаж.

Специально к этому дню ученики подготовили выставку рисунков. Автор каждой работы получил автограф героя России. Дамир Юсупов рассказал, что сейчас старается сосредоточиться на полетах, к которым уже приступил, и опроверг слухи о том, что его переманила авиакомпания из Объединенных Арабских Эмиратов.

«Нет, это не правда. Со мной никаких переговоров не было и, тем более, никаких предложений я не принимал и никуда не собирался переходить. То есть я, скажем так, патриот России», — сказал пилот.

Аэробус, направлявшийся из подмосковного Жуковского в Симферополь, совершил аварийную посадку вскоре после взлета рано утром 15 августа. Отказали оба двигателя — в них попали птицы. Пилоты сумели посадить авиалайнер на кукурузное поле. Спасли 233 человека, в том числе более 40 детей. Оба летчика получили звания героев России, остальной экипаж награжден орденами мужества.

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