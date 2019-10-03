Снег и «слабо отрицательные температуры» обещают в Петербурге в выходные

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в предстоящие выходные ожидается холодная погода, связанная с прохождением циклона, который сегодня поливает дождями практически весь регион. Об этом сообщил 5-tv.ru главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов. В дальнейшем по мере продвижения циклона на восток вместе с северными ветрами в город начнет поступать холодный воздух, а дождь превратится в снег.

«Предстоящей ночью по северу Ленинградской области, по Петербургу, наверное, во второй половине дня пройдет такая зона, когда будут лететь снежинки», — уточнил синоптик.

В выходные дни циклон от города постепенно отойдет, но холодная погода сохранится.

«В субботу еще осадки в виде мокрого снега с дождем. В воскресенье скорее всего прекращение осадков, хотя местами по Ленинградской области могут наблюдаться. Особенно это будет вблизи водоемов — южный берег Ладожского озера, Финского залива, вот эти вот части», — сказал Колесов.

Температура воздуха в регионе в ближайшие дни не изменится. По прогнозу Гидрометцентра, в Петербурге максимальная температура в течение предстоящих трех дней составит всего плюс три — плюс пять градусов, а ночами ожидаются заморозки.

«Завтра еще облака, ветер, поэтому отрицательных температур нет, но уже к субботе в окрестностях слабо отрицательные температуры, в центре города близкая к нулю температура. Но в воскресенье, скорее всего, еще холоднее, в окрестностях будет до минус четырех», - сообщил Александр Колесов.

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