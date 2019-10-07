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Российские города заносит снегом: гололедица привела к массовым авариям

, 12:19 Эфирная новость 28

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в 16-ти регионах страны.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Dawid Tatarkiewicz, 5-tv.ru

Тема:
Погода 4035

Российские города заносит снегом. В 16-ти регионах объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Резкое похолодание привело к десяткам аварий. На дорогах гололед и заносы. Жуткими кадрами сейчас делятся жители Тулы, Владимирской, Воронежской, Орловской и Рязанской областей — улицы этим утром улицы там побелели.

В Иркутской области и Красноярском крае объявлено штормовое предупреждение: порывы ветра будут достигать 17-ти метров в секунду. Жителям рекомендовали не укрываться под деревьями и рекламными щитами, а также не парковаться возле шатких конструкций. Такую же погоду метеорологи пророчат жителям Москвы и Подмосковья.

Холодно сегодня будет и в Северной столице. Местами возможен снег, туман, а на дорогах — гололедица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что погода предзимья пришла в Россию раньше почти на два месяца.

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