Эрдоган пообещал ЕС море беженцев из Сирии за критику его военной операции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал Евросоюзу открыть границы для сирийских беженцев, если продолжится критика его военной операции против курдов «Источник мира».

«Если они скажут, что эта операция — оккупация с нашей стороны, мы откроем двери для беженцев», — заявил Эрдоган.

Он подчеркнул, что в Турции в настоящее время находится 3,5 миллиона сирийцев, которые не могут вернуться домой.

В свою очередь в СМИ появились первые сообщения о погибших на севере Сирии после ударов турецкой армии. Среди жертв мирное население.

Станислав Григорьев следит за ситуацией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ЕС призвал Турцию остановить военную операцию в Сирии. Франция призывала срочно созвать Совбез ООН, которое проходит в Нью-Йорке в настоящее время.