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Эрдоган пообещал ЕС море беженцев из Сирии за критику его военной операции

, 15:24 Эфирная новость 9

Президент Турции подчеркнул, что в его стране находится 3,5 миллиона сирийцев, которые не могут вернуться домой.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool, 5-tv.ru

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал Евросоюзу открыть границы для сирийских беженцев, если продолжится критика его военной операции против курдов «Источник мира».

«Если они скажут, что эта операция — оккупация с нашей стороны, мы откроем двери для беженцев», — заявил Эрдоган.

Он подчеркнул, что в Турции в настоящее время находится 3,5 миллиона сирийцев, которые не могут вернуться домой.

В свою очередь в СМИ появились первые сообщения о погибших на севере Сирии после ударов турецкой армии. Среди жертв мирное население.

Станислав Григорьев следит за ситуацией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ЕС призвал Турцию остановить военную операцию в Сирии. Франция призывала срочно созвать Совбез ООН, которое проходит в Нью-Йорке в настоящее время.

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