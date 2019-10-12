Трамп предоставил Минфину США полномочия вводить санкции против Турции

С начала военной операции Турции на северо-востоке Сирии убито больше двухсот курдских бойцов. Об этом сообщили в Минобороны республики.

Официально Анкара признала гибель лишь одного своего военного. Тем не менее «Силы народной самообороны» курдов продолжают оказывать сопротивление.

Военная операция Турции стала главной темой на закрытом заседании Совбеза ООН. Но прийти к конкретным выводам так и не удалось. Мнения стран, к удивлению, разошлись. Европа требует прекратить операцию, а США, которые и бросили на произвол судьбы курдов, выразились обтекаемо.

В свою очередь президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома заявил, что Соединенные Штаты введут жесткие санкции в отношении Турции в случае неприемлемых действий с ее стороны.

«Если Турция сделает что-то, чего она не должна делать, мы применим санкции, которые ранее испытывали [на себе] лишь несколько стран», — сказал американский лидер.

Постпред России при ООН Василий Небензя призвал стороны к сдержанности. По его словам, проблему нужно решать мирным путем.

«Всем сторонам следует проявлять максимальную сдержанность во время этой операции. Она стала результатом демографической инженерии, которую осуществляли в северо-восточной Сирии некоторые партнеры по коалиции. Мы давно предупреждали их не экспериментировать с этим», — заявил Василий Небензя.

Конфликт на севере Сирии обострил отношения между Турцией, США и Европой. В МИД Франции заявили, что к санкциям Вашингтона готов присоединиться и Париж. Эта тема будет обсуждаться уже на следующей неделе на заседании Европейского Совета.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Турция ответила на угрозы Трампа из-за операции в Сирии.