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  4. Наталью Бочкареву лишили водительских прав на один год восемь месяцев

Наталью Бочкареву лишили водительских прав на один год восемь месяцев

, 12:48 Фото 171

Заседание началось без актрисы и ее представителей.

Фото: Instagram @natalia_bochkareva_official

Тема:
Наталья Бочкарева задержана с кокаином 38

Звезду сериала «Счастливы вместе» за отказ от медосвидетельствования лишили права управления транспортным средством сроком на один год восемь месяцев. Рассмотрение административного правонарушения Натальи Бочкаревой началось без присутствия актрисы, не явились на заседание суда и ее представители.

Как стало известно 5-tv.ru, судья заслушала показания обоих полицейских, остановивших машину Бочкаревой 28 сентября в Москве. По словам лейтенанта полиции, в эту ночь в городе проводился рейд «Нетрезвый водитель». Они с напарником дежурили на улице стромынке. Остановили Cadillac Escalade. Из машины вышла водитель с явными признаками опьянения и запахом алкоголя из рта. От медосвидетельствования женщина отказалась. Причину отказа объяснять не стала. При этом сотрудник полиции не смог вспомнить было ли у автоледи при себе водительское удостоверение.

Второй полицейский — старший лейтенант — дополнил рассказ своего напарника, сказав, что у Натальи Бочкаревой при себе водительского удостоверения не было.

Звезда комедийного телесериала «Счастливы вместе» была задержана 28 сентября. Во время досмотра сотрудниками ДПС у Бочкаревой нашли кокаин, после чего, она отказалась от медицинского освидетельствования. По данному факту было возбуждено административное дело по статье 12.26. КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Наталья Бочкарева не явилась на судебное заседание.

Тема:
Наталья Бочкарева задержана с кокаином 38
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