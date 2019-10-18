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Эрдоган захотел договориться с Россией о выводе курдов из сирийского Манбиджа

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Президент Турции подчеркнул, что город должен находиться под контролем Дамаска.

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Фото, видео: ТАСС / Метцель Михаил, Никольский Алексей, Шарифулин Валерий

Тема:
Война в Сирии 4389

Турция хотела бы договориться с Россией о выводе вооруженных курдских формирований из сирийского города Манбидж. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Наша цель — добиться разумного соглашения с Россией», — сказал турецкий лидер.

Он подчеркнул, что «террористы Рабочей партии Курдистана» должны покинуть земли, которые находятся под контролем Дамаска.

Эрдоган добавил, что у Турции не будет поводов для беспокойства, если Манбидж начнет управляться властями Сирии, пишет RT. Этот вопрос он планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи 22 октября.

Как сообщал 5-tv.ru, 17 октября Турция и США договорились о прекращении огня на северо-востоке Сирии. В обмен на приостановку Анкарой операции «Источник мира» Вашингтон пообещал аннулировать действие санкций против нее и не вводить новые рестрикции.

Утром 18 октября в Сирии сообщили о срыве соглашения и новых обстрелах с турецкой стороны. По информации гостелевидения Сирии, в результате авиаудара турецких ВВС погибли пять мирных жителей. Эрдоган опроверг информацию о новых столкновениях.

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