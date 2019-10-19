Собственник дамбы в Красноярском крае не получал разрешение на ее эксплуатацию

Собственник дамбы в Красноярском крае, где произошел прорыв, не получал разрешение на ее эксплуатацию. Такое заявление сделали в Ростехнадзоре. Ранее в ведомстве данный объект назвали «примитивной технологической насыпью».

Прорыв дамбы произошел около двух часов ночи в районе населенного пункта Щетинкино в Курагинском районе Красноярского края на реке Сейба. В результате разрушения дамбы технологического водоема золотодобывающей артели потоком воды было снесено два рабочих общежития временного типа, там могли находиться до 80 человек.

По факту ЧП, произошедшего в Курагинском районе Краснодарского края, возбуждено уголовное дело в соответствии с третьим пунктом 216-й статьи УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

По данным Минздрава РФ, после ЧП в больницу эвакуированы 14 человек, из них трое в тяжелом состоянии, 11 — в состоянии средней тяжести. 15 человек погибли, 13 числятся пропавшими без вести.

Между тем, в «Сибзолото» прошли обыски в рамках уголовного дела по прорыву дамбы.