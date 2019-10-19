Собственник дамбы в Красноярском крае не получал разрешение на ее эксплуатацию

Собственник дамбы в Красноярском крае, где произошел прорыв, не получал разрешение на ее эксплуатацию. Такое заявление сделали в Ростехнадзоре. Ранее в ведомстве данный объект назвали «примитивной технологической насыпью».
По факту ЧП, произошедшего в Курагинском районе Краснодарского края, возбуждено уголовное дело в соответствии с третьим пунктом 216-й статьи УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».
Между тем, в «Сибзолото» прошли обыски в рамках уголовного дела по прорыву дамбы.