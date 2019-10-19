  1. Пятый канал
  4. Собственник дамбы в Красноярском крае не получал разрешение на ее эксплуатацию

Собственник дамбы в Красноярском крае не получал разрешение на ее эксплуатацию

, 15:14 38

Об этом сообщает Ростехнадзор.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: 5-tv.ru, МЧС РФ

Тема:
Прорыв дамбы под Красноярском 30

Собственник дамбы в Красноярском крае, где произошел прорыв, не получал разрешение на ее эксплуатацию. Такое заявление сделали в Ростехнадзоре. Ранее в ведомстве данный объект назвали «примитивной технологической насыпью».

Прорыв дамбы произошел около двух часов ночи в районе населенного пункта Щетинкино в Курагинском районе Красноярского края на реке Сейба. В результате разрушения дамбы технологического водоема золотодобывающей артели потоком воды было снесено два рабочих общежития временного типа, там могли находиться до 80 человек. 

По факту ЧП, произошедшего в Курагинском районе Краснодарского края, возбуждено уголовное дело в соответствии с третьим пунктом 216-й статьи УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

По данным Минздрава РФ, после ЧП в больницу эвакуированы 14 человек, из них трое в тяжелом состоянии, 11 — в состоянии средней тяжести. 15 человек погибли, 13 числятся пропавшими без вести.

Между тем, в «Сибзолото» прошли обыски в рамках уголовного дела по прорыву дамбы.

Тема:
Прорыв дамбы под Красноярском 30
19 окт
В «Сибзолото» прошли обыски в рамках уголовного дела по прорыву дамбы
19 окт
21 октября объявлен днем траура по погибшим при прорыве дамбы под Красноярском
19 окт
Появилось видео с места прорыва дамбы под Красноярском
19 окт
Режим ЧС введен в Курагинском районе Красноярского края
19 окт
Синоптики советуют ускорить поиски пропавших при прорыве дамбы под Красноярском
19 окт
Количество человек, находившихся в общежитиях во время прорыва дамбы, неизвестно
19 окт
В Ростехнадзоре назвали разрушившуюся дамбу «примитивной технологической насыпью»
19 окт
Еще за месяц до прорыва дамбы под Красноярском жители начали бить тревогу
19 окт
Путин поручил оказать помощь пострадавшим при прорыве дамбы под Красноярском
19 окт
Названа еще одна причина прорыва дамбы под Красноярском

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.95
-0.06 71.13
0.23
Гороскоп на 19 октября: Телец, займитесь любовью!

Последние новости

15:24
«Куда отвозить коляску?»: Канделаки поздравила Симоньян с рождением дочери
15:14
Собственник дамбы в Красноярском крае не получал разрешение на ее эксплуатацию
14:57
В «Сибзолото» прошли обыски в рамках уголовного дела по прорыву дамбы
14:47
Захарова призналась, что после вуза хотела заниматься Азией, но попала в МИД
14:33
«Австралийская Кардашьян» похвасталась пышной грудью в откровенном наряде
14:31
21 октября объявлен днем траура по погибшим при прорыве дамбы под Красноярском

Сейчас читают

Пятилетняя девочка из России погибла в Турции
Мужчина отрубил детям головы на глазах матери, а затем убил и ее
Младенец скончался на борту самолета, следовавшего в Москву

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев