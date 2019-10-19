Путин в беседе с Меркель подчеркнул важность территориальной целостности Сирии

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили по телефону в субботу, 19 октября, урегулирование в Сирии, где вооруженный конфликт не утихает с 2011 года.

« Президент России подчеркнул, что достижение долгосрочной и устойчивой стабилизации в Сирийской Арабской Республике возможно только на основе уважения принципов единства и территориальной целостности страны », — цитирует RT сообщение пресс-службы Кремля.

Стороны также отметили важность запланированного на конец октября первого заседания конституционного комитета Сирии. О создании этого органа было объявлено на Генассамблее ООН в конце сентября. Он призван подготовить конституционную реформу в республике.

Ранее Путин обсудил ситуацию в Сирии с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который 9 октября распорядился начать на северо-востоке соседней республики военную операцию, направленную против курдов.