СК РФ прокомментировал задержание генерального директора рудника, где произошел прорыв дамбы

В СК РФ официально прокомментировали задержание директора золотодобывающего предприятия ООО «Сисим», начальника и мастера горного участка этой же организации.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасии продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ („Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц“). В рамках расследования уголовного дела следователями СК России в Курагинском районе задержаны директор золотодобывающего предприятия ООО „Сисим“, начальник и мастер горного участка этой же организации. Для проведения допроса они доставлены в город Красноярск, где с ними сейчас работают следователи», — сообщили в управлении взаимодействия со СМИ.

В Следкоме добавили, что в качестве приоритетной версии наряду с другими следствие рассматривает нарушения при проведении золотодобывающих работ.

Прорыв дамбы на реке Сейба произошел рано утром 19 октября недалеко от села Щетинкино Курагинского района Красноярского края. В результате ЧП погибли 15 человек, также есть пропавшие без вести. Их поиски осложняются ухудшившимися погодными условиями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в рамках расследования уголовного дела о гибели людей при прорыве дамбы в Красноярске задержаны горный мастер Александрова Е., начальник участка Еганова А. и генеральный директор золотодобывающего предприятия ООО «Сисим» Максим Ковальков.