Немецкая газета рассказала о достижении Путиным «побед без войны»

Президент России Владимир Путин добивается побед в Сирии без войны. Такой вывод содержится в статье немецкого издания Welt.

Автор материала Михаэль Штюрмер подчеркивает, что российский лидер « достиг того, о чем только мечтало большинство умных военачальников на протяжении всей истории », приводит «РИА Новости» выдержки из статьи.

Путин уже давно изменил геополитическую ситуацию между Балтийским и Черным морями. Более того, так как президент США Дональд Трамп объявил о выводе своих военнослужащих из Сирии, теперь никто и ничто не помешает Путину продолжать «большую игру», хотя после распада СССР казалось, что Москва навсегда утратила свои позиции, считает обозреватель газеты.

В день рождения лидера РФ 7 октября в американском издании FRN была опубликована статья «Большая стратегия Путина: Краткая история возрождения России». В материале делается вывод о том, что успешное противостояние России западным санкциям вынудило инициаторов ограничительных мер признать несостоятельность таких попыток давления, а сам российский президент назван «провидцем-политиком».