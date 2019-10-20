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Немецкая газета рассказала о достижении Путиным «побед без войны»

, 23:07 Видео 20

После решения президента США Дональда Трампа вывести войска из арабской республики российский лидер продолжит «большую игру» на Ближнем Востоке, считает издание Welt.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool, Ulf Mauder, MOD Russia, Petty Officer 3rd Class Timothy

Тема:
Война в Сирии 4393

Президент России Владимир Путин добивается побед в Сирии без войны. Такой вывод содержится в статье немецкого издания Welt.

Автор материала Михаэль Штюрмер подчеркивает, что российский лидер «достиг того, о чем только мечтало большинство умных военачальников на протяжении всей истории», приводит «РИА Новости» выдержки из статьи.

Путин уже давно изменил геополитическую ситуацию между Балтийским и Черным морями. Более того, так как президент США Дональд Трамп объявил о выводе своих военнослужащих из Сирии, теперь никто и ничто не помешает Путину продолжать «большую игру», хотя после распада СССР казалось, что Москва навсегда утратила свои позиции, считает обозреватель газеты.

В день рождения лидера РФ 7 октября в американском издании FRN была опубликована статья «Большая стратегия Путина: Краткая история возрождения России». В материале делается вывод о том, что успешное противостояние России западным санкциям вынудило инициаторов ограничительных мер признать несостоятельность таких попыток давления, а сам российский президент назван «провидцем-политиком».

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