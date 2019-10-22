  1. Пятый канал
  4. Россию накрыли сильнейшие снегопады

Россию накрыли сильнейшие снегопады

, 19:17 Эфирная новость 12

Видимость на некоторых федеральных трассах сведена к нулю.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

Тема:
Погода 4054

Россию накрыли сильнейшие снегопады. Вот так этим утром выглядели дороги на Урале и в Сибири. Видимость почти нулевая. Движение на некоторых федеральных трассах полностью парализовано.

В Красноярске после аномального тепла резко похолодало. Перепады температур не выдержали теплосети. В одном из районов прорвало трубу и в яму с кипятком провалились несколько автомобилей. К счастью, никто не пострадал, но владельцам машин теперь придется потратиться на дорогой ремонт.

А в Алтайском крае снежная буря повредила линии электропередачи. Без света остались двадцать населенных пунктов, в некоторых районах глубина сугробов достигает пол метра.

Испытывает на прочность погода не только Россию. Из-за мощных ливней в Италии целые города ушли под воду. Сообщается об одном погибшем и троих пропавших без вести. Прекращено движение поездов соединяющие Геную с Миланом и Турином. В Пьемонте полторы тысяч домов остались без света, закрыты школы, социальные учреждения, парализовано движение на автострадах.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в Лос-Анжелесе из-за лесных пожаров пришлось эвакуировать целый коттеджный поселок. Вспыхнуло несколько элитных построек. Огонь вплотную подошел к домам, которые принадлежат актрисам Риз Уизерспун, Николь Кидман и режиссеру Стивену Спилбергу. Для борьбы со стихией спасатели привлекли авиацию.

Тема:
Погода 4054
22 окт
Японии угрожают два мощных урагана
22 окт
Регионы России накрыли мощные снегопады
21 окт
Снег с дождем спровоцировали транспортный апокалипсис в Екатеринбурге
20 окт
В Гидрометцентре рассказали, сколько еще продержится тепло в европейской России
19 окт
«Отчаянная!» Толкалина разделась на пляже в Италии и закрыла купальный сезон
19 окт
Синоптики советуют ускорить поиски пропавших при прорыве дамбы под Красноярском
16 окт
Самолеты сдувает: на Чукотку пришел тайфун из Японии — видео
14 окт
В Японии 100 тысяч домов остаются без света из-за тайфуна «Хагибис»
13 окт
Россиянка рассказала о тайфуне в Японии, жертвами которого стали 25 человек
13 окт
Число жертв сокрушительного тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 14 человек

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.63
-0.13 70.92
-0.25
Астролог назвала знаки зодиака, которые разбогатеют в ноябре

Последние новости

19:17
Россию накрыли сильнейшие снегопады
19:02
Победивший рак футболист молодежки «Манчестер Юнайтед» вернулся на поле
18:51
Видео: Загорелся, но уцелел — новый АК-12 успешно выдержал разрушительный тест
18:42
Мария Погребняк в прозрачной блузке задалась вопросом, нужен ли штамп в паспорте
18:33
Мать-кукушка оставившая в подъезде малыша просит встречи с ним
18:32
Перестрелка под Ростовом произошла из-за многолетних земельных споров

Сейчас читают

Астролог назвала знаки зодиака, которые разбогатеют в ноябре
Звезда клипа «Ленинграда» Алла Михеева сфотографировалась на шпильках в ванной
Зачем на Ольгу Бузову подали в суд и почему в Москве закрываются ее рестораны

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев