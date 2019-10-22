Россию накрыли сильнейшие снегопады. Вот так этим утром выглядели дороги на Урале и в Сибири. Видимость почти нулевая. Движение на некоторых федеральных трассах полностью парализовано.

В Красноярске после аномального тепла резко похолодало. Перепады температур не выдержали теплосети. В одном из районов прорвало трубу и в яму с кипятком провалились несколько автомобилей. К счастью, никто не пострадал, но владельцам машин теперь придется потратиться на дорогой ремонт.

А в Алтайском крае снежная буря повредила линии электропередачи. Без света остались двадцать населенных пунктов, в некоторых районах глубина сугробов достигает пол метра.

Испытывает на прочность погода не только Россию. Из-за мощных ливней в Италии целые города ушли под воду. Сообщается об одном погибшем и троих пропавших без вести. Прекращено движение поездов соединяющие Геную с Миланом и Турином. В Пьемонте полторы тысяч домов остались без света, закрыты школы, социальные учреждения, парализовано движение на автострадах.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в Лос-Анжелесе из-за лесных пожаров пришлось эвакуировать целый коттеджный поселок. Вспыхнуло несколько элитных построек. Огонь вплотную подошел к домам, которые принадлежат актрисам Риз Уизерспун, Николь Кидман и режиссеру Стивену Спилбергу. Для борьбы со стихией спасатели привлекли авиацию.