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Российская военная полиция начала патрулировать позиции сирийской армии

, 6:39 Эфирная новость 28

Это — результат меморандума, который был принят накануне по итогам переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ammar Safarjalani, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4405

Сегодня подразделения российской военной полиции и сирийской погранслужбы начинают патрулирование границы Сирии с Турцией. При этом формирования курдов должны отойти от рубежа на 30 километров. Это предполагает меморандум, который был принят накануне по итогам переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Сирийский лидер Башар Асад поддержал принятые во время этой встречи решения. Об этом он заявил в телефонном разговоре с Путиным. В ответ российский президент подчеркнул, что главной задачей является восстановление территориальной целостности Сирии и продолжение усилий по политическому урегулированию ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что переговоры глав России и Турции в Сочи длились больше шести часов. Одним из главных результатов стала договоренность о прекращении операции турецкой армии «Источник мира».

Тема:
Война в Сирии 4405
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