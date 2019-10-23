Российская военная полиция начала патрулировать позиции сирийской армии

Сегодня подразделения российской военной полиции и сирийской погранслужбы начинают патрулирование границы Сирии с Турцией. При этом формирования курдов должны отойти от рубежа на 30 километров. Это предполагает меморандум, который был принят накануне по итогам переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Сирийский лидер Башар Асад поддержал принятые во время этой встречи решения. Об этом он заявил в телефонном разговоре с Путиным. В ответ российский президент подчеркнул, что главной задачей является восстановление территориальной целостности Сирии и продолжение усилий по политическому урегулированию ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что переговоры глав России и Турции в Сочи длились больше шести часов. Одним из главных результатов стала договоренность о прекращении операции турецкой армии «Источник мира».