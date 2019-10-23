Военная полиция России начала патрулирование в районе сирийского Манбиджа

Берег реки Саджур, по которой проходит линия разграничения, сейчас патрулирует отряд российской военной полиции. Они обеспечивают порядок и безопасность в близлежащих деревнях.

Над многими поселениями и заставами развеваются сирийские флаги, в знак наступления долгожданного мира. На пути патрулирования сирийская армия подготовила стратегически важный эшелон обороны — артиллерийские батареи в районе города Манбидж, чтобы отражать атаки противника. Боевики не оставляют попыток перейти в наступление.

На передовых позициях сосредоточены силы элитных частей сирийской армии. Предусмотрены колоссальные меры безопасности: по периметру стоят бойницы, чуть дальше расположены замаскированные наблюдательные посты. На крышах круглосуточно дежурит дозор. Ведь то и дело боевики пытаются нарушить хрупкий мир, который с трудом смогли восстановить в этом регионе правительственные войска

Денис Кулага о ситуации на линии фронта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что патрулирование российской военной полиции совместно с сирийской погранслужбой стало возможным благодаря меморандуму, который был принят накануне по итогам переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.