«Не шоу талантов»: Ольга Бузова может представить Россию на «Евровидении-2020»

Ольга Бузова может представить Россию на «Евровидении-2020». Слухи о том, что поющая телеведущая станет участницей международного конкурса эстрадной песни, который состоится в Роттердаме в концертном зале Ahoy, активно обсуждаются в сети.

Telegram-канал Star опубликовал цитату некого источника, который, по всей видимости, знаком с ситуацией.

«Представитель заявил, что программа к выступлению готова, Оля тоже. Ничего удивительного, Евровидение уже давно не шоу талантов», — отмечается в сообщении.

Сама Ольга Бузова и ее представители пока никак не комментируют эту информацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бузова вышла на сцену Кремлевского дворца в трусах. Звезда телестройки вновь отказалась надеть брюки или юбку перед многотысячной толпой.