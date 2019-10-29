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  4. «Не шоу талантов»: Ольга Бузова может представить Россию на «Евровидении-2020»

«Не шоу талантов»: Ольга Бузова может представить Россию на «Евровидении-2020»

, 11:36 166

Слухи о том, что поющая телеведущая станет участницей международного конкурса эстрадной песни, который пройдет в Роттердаме, активно обсуждаются в сети.

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 654

Ольга Бузова может представить Россию на «Евровидении-2020». Слухи о том, что поющая телеведущая станет участницей международного конкурса эстрадной песни, который состоится в Роттердаме в концертном зале Ahoy, активно обсуждаются в сети.

Telegram-канал Star опубликовал цитату некого источника, который, по всей видимости, знаком с ситуацией.

«Представитель заявил, что программа к выступлению готова, Оля тоже. Ничего удивительного, Евровидение уже давно не шоу талантов», — отмечается в сообщении.

Сама Ольга Бузова и ее представители пока никак не комментируют эту информацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бузова вышла на сцену Кремлевского дворца в трусах. Звезда телестройки вновь отказалась надеть брюки или юбку перед многотысячной толпой.

Тема:
Ольга Бузова 654
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