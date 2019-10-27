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  4. Бузова вышла на сцену Кремлевского дворца в трусах

Бузова вышла на сцену Кремлевского дворца в трусах

, 14:10 Видео 797

Звезда телестройки вновь отказалась надеть брюки или юбку перед многотысячной толпой.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 653

Певица Ольга Бузова появилась на сцене Кремлевского дворца в своем привычном стиле — с нижним бельем наружу. Перед фанатами во время празднования рождения «МузТВ» шоувумен предстала в необычном боди со стразами, который перемежался с прозрачной тканью. На ноги исполнительница надела лаковые сапоги-чулки на подвязках. Оригинальный наряд, отдающий культурой БДСМ, произвел на поклонников потрясающее впечатление.

«Сегодня, как сказали ведущие, я была вишенкой на торте. Приятно завершать такой грандиозный концерт», — написала исполнительница после концерта в Instagram.

Instagram @buzova86

Таким смелым способом звезда, как водится, не без успеха компенсировала недостаток вокальных данных. И хотя термин «поющие трусы» появился задолго до воцарения Ольги на российской сцене, ведущая вот-вот оставит всех претенденток на этот титул далеко позади.

Недавно Бузова уже победила в одной из престижных среди отечественных селебрити премий в номинации «Певица года». Кремлевское выступление в очередной раз показало, за что она по праву удостоилась этой награды.

«Я тебя обожаю! Как всегда, на высоте!»

«Надо было вообще без трусов идти»;

«Оля, ты самая лучшая»;

«Я смотрела, ты красотка! Так держать! Умника!», — прокомментировали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Бузова упала в толпу геев во время концерта в Москве.

Тема:
Ольга Бузова 653
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