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Лавров прокомментировал планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии

, 8:28 Эфирная новость 79

Глава российского МИДа напомнил Штатам решения международных судебных инстанций по схожим ситуациям.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4437

Россия, Иран и Турция продолжат взаимодействие для уничтожения терроризма в Сирии. Об этом говорится в итоговом заявлении после переговоров в Женеве Сергея Лаврова.

Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал нелегальными действия США, которые сначала заявили, что выведут войска из арабской республики, а затем внезапно передумали. Официальным предлогом стала защита нефтяных месторождений от боевиков.

«Эксперты высказывают мнение, с которым мы абсолютно согласны. Они цитируют при этом решения международных судебных инстанций по схожим ситуациям. Эти решения заключаются в том, что любая эксплуатация природных ресурсов суверенного государства без его согласия является незаконной», — говорит глава российского внешнеполитического ведомства.

Тем временем американские конгрессмены одобрили пакет санкции против Турции. Поводом для них стала военная операция Анкары на северо-востоке Сирии и покупка Турцией у России зенитных ракетных систем С-400. Санкции коснутся финансово сектора страны. В Турецком МИДе резко осудили принятый документ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анкара может купить дополнительную партию российских комплексов C-400.

Тема:
Война в Сирии 4437
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