Лавров прокомментировал планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии

Россия, Иран и Турция продолжат взаимодействие для уничтожения терроризма в Сирии. Об этом говорится в итоговом заявлении после переговоров в Женеве Сергея Лаврова.

Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал нелегальными действия США, которые сначала заявили, что выведут войска из арабской республики, а затем внезапно передумали. Официальным предлогом стала защита нефтяных месторождений от боевиков.

«Эксперты высказывают мнение, с которым мы абсолютно согласны. Они цитируют при этом решения международных судебных инстанций по схожим ситуациям. Эти решения заключаются в том, что любая эксплуатация природных ресурсов суверенного государства без его согласия является незаконной», — говорит глава российского внешнеполитического ведомства.

Тем временем американские конгрессмены одобрили пакет санкции против Турции. Поводом для них стала военная операция Анкары на северо-востоке Сирии и покупка Турцией у России зенитных ракетных систем С-400. Санкции коснутся финансово сектора страны. В Турецком МИДе резко осудили принятый документ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анкара может купить дополнительную партию российских комплексов C-400.