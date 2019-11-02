На Украине предложили создать ракеты для атаки российских АЭС

На Украине предложили заняться разработкой ракеты, технические характеристики которой позволят атаковать российские АЭС, устроив таким образом «ядерный взрыв». Инициатива принадлежит политологу Незалежной Тарасу Загороднему. Он озвучил его в чате издания «Главред».

Тарасов рекомендовал Киеву минимизировать свою зависимость от Москвы и российских энергоносителей, а также не бояться производить вооружение и разрабатывать ракеты, в том числе дальностью 2,5 тысячи километров.

«Два полка таких ракет, штук 200 — это мощная сила, которая позволяет наносить ущерб Российской Федерации. И это будет почти ядерное оружие: одна такая ракета прилетит в атомную станцию на территории России, и это будет, фактически, ядерный взрыв», — заверил Загородний.

Различные деятели Незалежной перманентно призывают создавать оружие, способное существенно подпортить жизнь ближайшему соседу. Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине пригрозили России «роботами-киллерами».