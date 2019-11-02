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  4. На Украине предложили создать ракеты для атаки российских АЭС

На Украине предложили создать ракеты для атаки российских АЭС

, 8:14 Видео 68

Такое заявление сделал украинский политолог Тарас Загородний.

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Фото, видео: РИА Новости / Павел Лисицын; ТАСС / Ковалев Петр; www.globallookpress.com

Тема:
Украинский кризис 228

На Украине предложили заняться разработкой ракеты, технические характеристики которой позволят атаковать российские АЭС, устроив таким образом «ядерный взрыв». Инициатива принадлежит политологу Незалежной Тарасу Загороднему. Он озвучил его в чате издания «Главред».

Тарасов рекомендовал Киеву минимизировать свою зависимость от Москвы и российских энергоносителей, а также не бояться производить вооружение и разрабатывать ракеты, в том числе дальностью 2,5 тысячи километров.

«Два полка таких ракет, штук 200 — это мощная сила, которая позволяет наносить ущерб Российской Федерации. И это будет почти ядерное оружие: одна такая ракета прилетит в атомную станцию на территории России, и это будет, фактически, ядерный взрыв», — заверил Загородний.

Различные деятели Незалежной перманентно призывают создавать оружие, способное существенно подпортить жизнь ближайшему соседу. Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине пригрозили России «роботами-киллерами».

Тема:
Украинский кризис 228
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