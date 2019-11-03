Москвичам пообещали субтропическое тепло с начала новой недели

Аномальное субтропическое тепло мощным потоком ворвется на территорию Москвы и Центральной России на следующей неделе. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Дневная температура в столице установится в районе 8-13 градусов тепла. Ночью она будет колебаться от трех до восьми градусов выше нуля. Эксперт подчеркнул, что это необычно высокие показатели — на 9-10 градусов выше нормы. Он назвал их «аномалией тепла».

Тишковец также пообещал, что выпавший в конце октября в Москве и Центральной России снег скоро бесследно растает. В течение следующей недели будут идти дожди.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что синоптики прогнозируют теплый ноябрь практически на всей территории России. Также специалисты обещают «розовую зиму».