Парламент Германии не принял поправки к газовой директиве Евросоюза

Германский парламент не смог принять поправки к газовой директиве ЕС, сообщает РИА Новости. За закон проголосовали 133 человека, тогда как на его принятие необходимо 355. Новая встреча пройдет 8 ноября.

Законопроект внесла в бундестаг правящая коалиция. Он направлен на защиту российского газопровода «Северный поток — 2» от усиленных правил обновленной в апреле газовой директивы.

В предложенном варианте отсутствует положение Третьего энергопакета Евросоюза, по которому оператором газопровода и поставщиком газа в государства ЕС должны быть независимые друг от друга организации. «Газпром» же является одной из материнских компаний Nord Stream 2 AG. Таким образом в Германии намерены защитить свои инвестиции в газопровод, позволив эксплуатировать его немецкому оператору.

В частности, законопроект предполагает возможность исключений из требований третьего энергетического пакета, который регламентирует функционирование трубопровода из стран, не входящих в Евросоюз. Так, он может помочь вывести из-под директивы те газопроводы, которые были построены до 23 мая 2019 года, либо те, что первую точку соединения трубы имеют со страной, которая является членом ЕС.

Что касается завершающей части «Северного потока-2», протяженностью в 12 морских миль, которая прокладывается после момента вступления в силу поправок в газовую директиву от 23 мая 2019 года, то новые поправки тоже будут к ней применяться. Но необходимо, чтобы владельцем этого участка и поставщиком газа по нему были разные компании.

Как писало издание Handelsblatt, «Газпром» создал предприятие, которому может быть передан этот участок трубопровода. Так корпорация сможет соблюсти требования Третьего энергопакета на случай, если немецкий закон не будет принят.

«В конечном счете опыт того же самого Opal показывает, что рано или поздно „Северный поток-2“ откроют на полную мощность. Все это может занять некоторое время и силы», — заявил «Экономике сегодня» заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле высказались о решении Дании по «Северному потоку — 2».