Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проект «Северный поток — 2» мог быть реализован и без разрешения Копенгагена на прокладку части маршрута через территорию Дании. Об этом он сообщил в программе «Москва. Кремль. Путин» на одном из федеральных телеканалов.

«Согласования Дании ждали долго, оно было очень важным, но не жизненно важным для проекта, проект состоялся бы и без этого», — отметил он.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что «Северный поток — 2» выгоден западноевропейским странам, так как повышает их энергетическую безопасность.

30 октября датское энергетическое агентство объявило, что выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку «Северного потока — 2» в территориальных водах Дании. Магистраль пройдет юго-восточнее острова Борнхольм. Этого решения Россия ждала с 2017 года.

Президент РФ Владимир Путин приветствовал этот шаг Копенгагена, отметив, что Королевство повело себя как «ответственный участник международного общения».