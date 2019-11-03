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  4. В Кремле высказались о решении Дании по «Северному потоку — 2»

В Кремле высказались о решении Дании по «Северному потоку — 2»

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По словам Дмитрия Пескова, этот проект выгоден для стран Западной Европы, так как повышает их энергетическую безопасность.

Фото: ТАСС/Демьянчук Александр

Тема:
Северный поток — 2 164

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проект «Северный поток — 2» мог быть реализован и без разрешения Копенгагена на прокладку части маршрута через территорию Дании. Об этом он сообщил в программе «Москва. Кремль. Путин» на одном из федеральных телеканалов.

«Согласования Дании ждали долго, оно было очень важным, но не жизненно важным для проекта, проект состоялся бы и без этого», — отметил он.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что «Северный поток — 2» выгоден западноевропейским странам, так как повышает их энергетическую безопасность.

30 октября датское энергетическое агентство объявило, что выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку «Северного потока — 2» в территориальных водах Дании. Магистраль пройдет юго-восточнее острова Борнхольм. Этого решения Россия ждала с 2017 года.

Президент РФ Владимир Путин приветствовал этот шаг Копенгагена, отметив, что Королевство повело себя как «ответственный участник международного общения».

Тема:
Северный поток — 2 164
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