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  4. Институт в Лионе лишил должности подозреваемого в убийстве студентки историка

Институт в Лионе лишил должности подозреваемого в убийстве студентки историка

, 1:52 | Василий Заика Видео 16

Доцент СПбГУ Олега Соколова лишили должности члена научного совета Института социологических, экономических и политических наук (ISSEP).

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Фото, видео: РИА Новости / Кирилл Каллиников, 5-tv.ru

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Подозреваемый в убийстве студентки Анастасии Ещенко историк-доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов лишен должности члена научного совета Института социологических, экономических и политических наук (ISSEP) в Лионе, сообщает РИА Новости.

«Мы с ужасом узнали из прессы о жестоком преступлении, предположительно совершенном Олегом Соколовым. Мы немедленно лишаем его должности члена научного совета и выражаем наши соболезнования семье жертвы», — говорится в сообщении.

Олег Соколов — историк, специалист по военной истории Франции. Кандидат исторических наук, доцент. Член научного совета Российского военно-исторического общества. Один из основоположников движения военно-исторической реконструкции в России, объединяющего военно-исторические клубы страны.

Автор многочисленных статей по военной истории Европы XVII — начала XIX веков. Один из консультантов исторических фильмов по эпохе Наполеона. Автор многочисленных исторических передач, вышедших в России, Франции, Великобритании, США, Испании и других странах. Его научная и общественная деятельность в 2003 году была отмечена орденом Почетного легиона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скелет найден в реке Мойке во время поисков останков расчлененной студентки. Решается вопрос о возбуждении второго уголовного дела.

Утром 9 ноября из реки Мойки достали 63-летнего мужчину. В его рюкзаке обнаружили две отрубленных женских руки. Позже выяснилось, что выловленным из реки оказался Олег Соколов. В его квартире было найдено расчлененное тело молодой девушки. Самого преподавателя отвезли в больницу с переохлаждением. Незадолго до преступления Соколов проиграл двухлетний суд режиссеру Евгению Понасенкову.

К слову, адвокат подозреваемого в убийстве студентки Анастасии Ещенко преподавателя СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев в беседе с 5-tv.ru рассказал, что его подзащитный оформил явку с повинной. По словам юриста, предполагаемому преступнику в ближайшее время изберут меру пресечения.

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