«Это какой-то бред»: Коллега историка Олега Соколова об убийстве студентки

Реконструктор Константин Ерунов в интервью 5-tv.ru рассказал, что познакомился с подозреваемым в убийстве студентки Анастасии Ещенко доцентом Санкт-Петербургского государственного университета Олегом Соколовым около тридцати лет назад.

По его словам, историк уже на тот момент был интересным, знающим человеком, обладающим харизмой. Константин Ерунов отметил, что на протяжении длительного времени они с Олегом Соколовым «дружили домами».

«Мы всегда дружили домами, очень хорошо дружили. Мои дети с его детьми очень хорошо всегда общались. Его семья всегда принимала его… таким какой он есть, с его увлечениями, с его знаниями, с его харизмой, с его огромной эрудицией. Человек был отзывчивый, всегда готовый помочь», — сказал Константин Ерунов.

Приятель подозреваемого, говоря об особенностях его поведения, утверждает, что Олег Соколов был вспыльчив не более, чем другие люди. Никаких из ряда вон выходящих случаев на его памяти нет.

Константин Ерунов подчеркнул, что его друг не мог убить человека, а уж тем более расчленить тело. Реконструктор считает, что Олега Соколова могли «грамотно подставить».

«На мой взгляд — это какой-то бред! Скорее всего СМИ наврали с три короба или его как-то очень грамотно подставили. Сколько я его знаю, все эта ерундистика, которая пишется, ну совершенно нереально. Этого просто не могло быть, чтобы он… комментировать даже смысла нет никакого. Так он поступить не мог», — сказал приятель подозреваемого.

Утром 9 ноября из реки Мойки достали 63-летнего мужчину. В его рюкзаке обнаружили две отрубленных женских руки. Позже выяснилось, что им оказался Олег Соколов. У него дома нашли расчлененное тело молодой девушки. Самого преподавателя отвезли в больницу с переохлаждением. Позже он признался, что убил свою студентку.

Тем временем адвокат подозреваемого в убийстве студентки Анастасии Ещенко преподавателя СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев в беседе с 5-tv.ru рассказал, что его подзащитный оформил явку с повинной. По словам юриста, предполагаемому преступнику в ближайшее время изберут меру пресечения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рассказала студентка СПбГУ об отношениях Олега Соколова с его жертвой.