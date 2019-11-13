Российская авиация увеличила площадь патрулирования территории Сирии

Российская авиация увеличила площадь патрулирования в северных районах Сирии. Ее главная задача — контроль над обстановкой и обеспечение безопасности. Это в первую очередь охрана автоколонн с гуманитарной помощью, и патрулей российской военной полиции.

Гороскоп на 13 ноября: молчание — золото, а информация — бриллиант

Еду, медикаменты и вещи первой необходимости стали доставлять даже в самые отдаленные районы Сирии. Также предпринимаются максимальные усилия для наведения правопорядка в населенных пунктах. По словам пилотов и военных, которые летают на низких высотах, местные жители постоянно приветствуют пролетающие над ними вертолеты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о восстановлении в Сирии работы гидроэлектростанции «Табка».