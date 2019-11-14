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Российская авиационная комендатура начала работать в сирийском городе Камышлы

, 18:15 Эфирная новость 13

В ближайшее время сюда приедут автоколонны с гуманитарными грузами.

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Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр; 5-tv.ru

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Российские военные начали развертывание первой авиационной комендатуры на севере Сирии. Она находится в пяти часах полета от аэродрома «Хмеймим» в городе Камышлы.

Там будут располагаться вертолеты, наземная охрана и современная система противовоздушной обороны, чтобы создать безопасные условия для полетов как военной, так и гражданской авиации.

«Цели и задачи авиационной комендатуры — обеспечение бесперебойных полетов, сохранность вертолетов, охрана и оборона данной территории», — сказал Тимур Ходжаев, начальник авиционной комендатуры.

Местные жители такому соседству рады. Это значит в родном городе будет спокойно. Кроме того, в ближайшее время сюда приедут автоколонны с гуманитарными грузами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российская авиация увеличила площадь патрулирования территории Сирии.

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