Биатлонистку Екатерину Глазырину не включили в состав российской сборной

Екатерину Глазырину не включили в состав российской сборной по биатлону на первые этапы Открытого Кубка Европы, сообщает РИА Новости. Спортсменка подходила для участия в соревнованиях по критериям, но не прошла отбор тренерского штаба.

По словам президента Союза биатлонистов Владимира Драчева, Глазырина не тренировалась с национальной командой и явилась только на отбор. К тому же она имеет два предупреждения в системе ADAMS за пропуски допинг-тестов.

Как выразился Драчев, тренерский штаб не собирается «наступать на те же грабли» после скандала с Маргаритой Васильевой. Последнюю в минувшем сезоне дисквалифицировали на полтора года за нарушение антидопинговых правил. Россиянка пропустила три обязательных допинг-теста в течение года. Ее результаты в Кубке мира 2018/19 аннулированы.

Ранее 5-tv.ru писал, что грядущий биатлонный сезон может стать самым провальным в российской истории.