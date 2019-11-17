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  4. Гидромедцентр предупредил москвичей о давлении близком к рекордному

Гидромедцентр предупредил москвичей о давлении близком к рекордному

, 23:06 | Светлана Шевченко 113

На столицу надвигается сухая и морозная погода.

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Тема:
Погода 4093

В Гидрометцентре РФ предупредили жителей Москвы, что к концу грядущей недели в столице будет наблюдаться близкое к рекордным значениям высокое давление. Об этом в интервью РБК заявил руководитель исследовательского центра Роман Вильфанд.

Синоптик подчеркнул, что повышаться давление начнет с середины недели, а точнее с 20 ноября. При этом на этом фоне будет понижаться температура, что приведет к исчезновению облачной системы и отсутствию осадков.

«То есть погода — морозная, но бесснежная», — пояснил Вильфанд.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что синоптики пообещали зимнее «бабье лето» в Центральной России.

Тема:
Погода 4093
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