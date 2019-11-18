Тимур Батрутдинов впервые поцеловался в эфире реалити-шоу

Российский комедийный актер Тимур Батрутдинов вместе с поющей телеведущей Ольгой Бузовой принял участие в реалити-шоу «План Б» на федеральном канале. По сюжету программы, артисты должны найти своих вторых половинок. В противном случае — звезды начнут встречаться друг с другом, об этом они сообщили фанатам еще до выхода первого выпуска передачи.

Поклонники верили, что из Бузовой и Батрутдинова получится красивая пара, однако в анонсе седьмой серии реалити-шоу был представлен фрагмент, который заставил фанатов предполагать, что у шоумена, похоже, вспыхнули чувства к другой участнице проекта — Олесе Романо. На кадрах, показанных в заключение шестого выпуска, артист страстно целуется с 28-летней моделью.

Представленный эпизод создал интригу. Фанаты не могут до конца поверить, что комик встретил на программе свою возлюбленную. Действительно ли это так, станет ясно после выхода седьмого выпуска. А пока фанаты, верившие в любовь Бузовой и Батрутдинова, кусают локти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Батрутдинов признался, что все-таки может полюбить Бузову.