Батрутдинов признался, что все-таки может полюбить Бузову

Заядлый холостяк Тимур Батрутдинов отчаялся самостоятельно найти свое счастье и согласился доверить свою судьбу Ольге Бузовой. Оба артиста одиноки, и хотя постоянно провоцируют слухи о тайном романе, флиртуя на публике, неоднократно подчеркивали, что они просто близкие друзья. В телешоу, которое недавно стартовало на одном из телеканалов, Батрутдинов и Бузова ищут друг другу пару. Ранее оба безрезультатно пытались найти свою половинку, участвуя в шоу «Холостяк».
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Если в рамках проекта звездные холостяки так и не сумеют найти свою любовь среди участников конкурса, им, по условиям шоу, придется строить отношения друг с другом. При этом, Тимур не отрицает, что Ольга Бузова ему давно нравится и, оказывается, не исключает, что чувство к ней может стать еще глубже.
Ранее, как писал 5-tv.ru, Тимур Батрутдинов заявлял, что их с Бузовой свадьба вряд ли возможна, поскольку в семье, по его мнению, не место двум знаменитостям.