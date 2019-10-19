Батрутдинов признался, что все-таки может полюбить Бузову

Заядлый холостяк Тимур Батрутдинов отчаялся самостоятельно найти свое счастье и согласился доверить свою судьбу Ольге Бузовой. Оба артиста одиноки, и хотя постоянно провоцируют слухи о тайном романе, флиртуя на публике, неоднократно подчеркивали, что они просто близкие друзья. В телешоу, которое недавно стартовало на одном из телеканалов, Батрутдинов и Бузова ищут друг другу пару. Ранее оба безрезультатно пытались найти свою половинку, участвуя в шоу «Холостяк».

« В защиту своего холостяцкого состояния могу сказать, что к этому возрасту многие мои друзья и знакомые уже успели развестись, разрушив семьи из-за молодых любовниц. Я же проскочил этот этап, поэтому сразу начну с молодой любовницы, на которой потом женюсь», — приводит слова 41-летнего Батрутдинова интернет-портал StarHit.

Если в рамках проекта звездные холостяки так и не сумеют найти свою любовь среди участников конкурса, им, по условиям шоу, придется строить отношения друг с другом. При этом, Тимур не отрицает, что Ольга Бузова ему давно нравится и, оказывается, не исключает, что чувство к ней может стать еще глубже.

«Я ценю нашу с Олей дружбу за то, что она была, есть и будет вне зависимости от наших успехов, карьерных свершений. У каждого из нас свое поле деятельности, при этом наше общение не связано с творчеством и карьерой. Думаю, наша с Олей дружба вполне может перерасти в любовь », — признался Батрутдинов.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Тимур Батрутдинов заявлял, что их с Бузовой свадьба вряд ли возможна, поскольку в семье, по его мнению, не место двум знаменитостям.