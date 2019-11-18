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  4. Видео: Снежный циклон спровоцировал транспортный коллапс во Владивостоке

Видео: Снежный циклон спровоцировал транспортный коллапс во Владивостоке

, 11:31 Эфирная новость 75

По подсчетам специалистов, за ночь и утро понедельника в городе выпала полуторамесячная норма осадков.

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Фото, видео: ТАСС / Юрий Смитюк, 5-tv.ru

Тема:
Погода 4097

Транспортный коллапс сразу в нескольких регионах страны. В Иркутске резко похолодало, и утром из-за сильного гололеда город встал в многокилометровых пробках. Еще хуже ситуация сейчас во Владивостоке. На город обрушился снежный циклон. Многие трассы закрыты, общественный транспорт работает с перебоями, в аэропорту не смогли приземлиться десятки рейсов. Корреспондент МИЦ «Известия» Евгений Подтергера следит за ситуацией на Дальнем Востоке. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что мощные снегопады и град обрушились на города Земли.

Тема:
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